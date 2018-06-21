Странам-потребителям не надо жаловаться на высокую цену нефти, а снизить налоги - министр нефти Омана

Текущая цена нефти является справедливой, она стимулирует инвесторов инвестировать и не бьет по потребителям, заявил журналистам министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.

"Потребители многих стран, не всех, конечно, платят бОльшие налоги, чем цена нефти. Их собственные правительства нагружают их больше, чем мы. Если посмотреть на большинство европейских стран, в цене бензина на АЗС половину составляют налоги", - сказал министр.

"Если они хотят комфортных условий для потребителей, есть другие способы - регулировать свою налоговую систему. Они жалуются на высокую цену нефти, но не жалуются на высокие налоги. Такое происходит во многих странах и в Европе, и на востоке", - добавил он.