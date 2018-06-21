Экономика

13:55 21.06.2018

Гройсман: "белый" бизнес не должен пострадать от усиленного контроля на таможне при борьбе с контрабандой

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Гройсман: "белый" бизнес не должен пострадать от усиленного контроля на таможне при борьбе с контрабандой

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что законопослушный бизнес не должен пострадать от усиленного контроля на таможне в рамках борьбы с контрабандой, и анонсировал создания правительственной "горячей линии" для эффективного обмена информацией с предпринимателями.

"У меня была встреча с министром внутренних дел и с бизнес-ассоциациями, мы договорились полностью координировать усилия. Белый и прозрачный бизнес не должен пострадать от этого", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем в четверг в Киеве.

В.Гройсман подчеркнул, что на протяжении нескольких недель действия усиленного контроля будет наработан эффективный обмен информацией с бизнесом. В частности, будет введена правительственная "горячая линия".

"Это не разовая акция... Мы будем улучшать систему борьбы с контрабандой, мы будем прислушиваться к правоохранительной системе и к бизнес-ассоциациям, чтобы механизмы борьбы были более эффективными", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, правительство в 2016 году создало межведомственный целевой центр и 20 мобильных групп по четыре-пять сотрудников (т.н. "черную сотню") для предотвращения и выявления фактов нарушений на таможне. Эти группы состояли из представителей Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы и Национальной полиции, но 20 июня 2018 года Кабмин отменил "черную сотню" по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне.

В то же время, 20 июня Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой и разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников. Также премьер пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей.

Кроме того, Кабмин намерен инициировать уголовную ответственность за контрабанду через госграницу Украины.

Теги: #таможня #гройсман #бизнес #контрабанда
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