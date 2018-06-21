Экономика

10:02 21.06.2018

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 5 мес.-2018 снизились в 4,5 раза – Госстат

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Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 5 мес.-2018 снизились в 4,5 раза – Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-мае 2018 года составила 553,7 млн грн, что в 4,5 раза (или на 1 млрд 919 млн грн) ниже показателя января-мая 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 897,2 тыс. домохозяйств, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в мае-2018 сократился на 59,1% по сравнению с маем-2017 и составил 168,5 грн.

Согласно данным статведомства, в мае-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 584,1 тыс. домохозяйств, что в 11,5 раз меньше, чем в апреле. Как отметили в Госстате, сокращение количества получающих субсидию связано с изменением порядка назначения субсидий, согласно постановлению Кабмина от 27 апреля.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

Теги: #жкх #жилкомуслуги #госстат #субсидии
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