Экономика

10:00 21.06.2018

Кабмин разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников

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Кабмин разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников

Кабинет министров Украины в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений расширило полномочия полицейских по контролю над таможенниками, приняв постановление №479 от 20 июня, которое опубликовано в "Урядовом курьере" в четверг и уже вступило в силу.

"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", – указано в документе.

Согласно ему, полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел также получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели ГФС должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Согласно документу, Кабмин также обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.

Как сообщалось, на прошедшем 20 июня заседании Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой, а премьер пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей.

До настоящего времени основной контроль над соблюдением законности на таможне осуществляла Служба безопасности Украины.

Теги: #таможня #полиция #контроль #кабмин
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