Экономика

09:42 21.06.2018

Wizz Air начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин и из Харькова в Катовице

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Wizz Air начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин и из Харькова в Катовице

Wizz Air разместит третий самолёт на своей базе в Киеве и начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова в Катовице, сообщается в пресс-релизе авиакомпании по случаю празднования ее десятилетия работы в Украине.

"В 2018 году авиакомпания удваивает свою деятельность в Украине", - цитируется в пресс-релизе и.о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц.

Кроме того, авиакомпания увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям, прибавив в целом 24 полета в неделю.

Размещение третьего борта Airbus A320 в Киеве, по информации авиакомпании, даст возможность создать 100 рабочих мест.

Рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Таллинн будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня.

Рейсы Киев-Берлин будут осуществляться ежедневно с 1 июля, а рейсы Харьков-Катовице - по средам и воскресеньям с 20 июня.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы с 28 баз в 16 странах. Флот авиакомпании состоит из 96 самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #полеты #рейсы #wizz_air
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