Экономика

09:40 21.06.2018

Доллар дорожает из-за возобновившихся опасений торговой напряженности

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Доллар дорожает из-за возобновившихся опасений торговой напряженности

Доллар США в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран на фоне вновь усилившихся опасений торговых споров США с Китаем.

Между тем министр торговли США Уилбур Росс заявил Сенату, что ни США, ни Китай не хотят торговой войны. А президент США Дональд Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь

Курс евро к доллару составил на 8:55 кв 21 июня $1,1557 по сравнению с $1,1568 на закрытие предыдущей сессии, за которую евро подорожал на 0,2%.

Стоимость американской валюты относительно иены повысилась в четверг на 0,3% - до 110,68 иены. Евро в паре с японской нацвалютой прибавил 0,2% и стоил 127,92 иены.

"Торговая напряженность и возобновившееся расхождение денежно-кредитной политики США и остальных стран мира подстегивают укрепление доллара", - отмечает валютный стратег по странам Азии в Commonwealth Bank of Australia в Сингапуре Энди Цзи.

На форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Португалии главы ведущих центробанков мира предупредили о пагубном влиянии торговых конфликтов на мировую экономику и финансовые рынки.

Выступавший в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл призвал не преувеличивать сигналы о возможном перегреве рынка труда и подчеркнул, что центробанк США не ожидает резкого усиления инфляции в результате низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу.

Он также заявил о сохранении весомых аргументов в пользу постепенного повышения процентных ставок в США.

Банку Японии следует внимательно отслеживать риски, которые могут ослабить инфляцию в стране, заявил в четверг один из руководителей ЦБ Юкитоси Фуно. Он пообещал, что в ближайшее время японский центробанк сохранит "ультрамягкую" денежно-кредитную политику.

Ю.Фуно, как и его коллеги из других центробанков, обеспокоен высокой неопределенностью, связанной с мировой торговлей.

Индонезийская рупия резко подешевела в первый день возобновления торгов на местном рынке после длительных праздников (с 8 по 20 июня). Центральный банк Индонезии (центробанк) был вынужден провести интервенцию на валютном рынке и рынке облигаций из-за самого значительного падения рупии с ноября 2016 года, сообщает агентство Bloomberg.

В паре с долларом индонезийская рупия опустилась на 1,2%, до 14099/$1.

Новозеландский доллар дешевеет из-за данных об ослаблении роста ВВП Новой Зеландии в I квартале до 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В октябре-декабре экономика выросла на 0,6%.

Теги: #курс #доллар
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