Экономика

09:37 21.06.2018

Ослабление интереса инвесторов к emerging markets пока слабо затрагивает валютный рынок Украины – НБУ

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Ослабление интереса инвесторов к emerging markets пока слабо затрагивает валютный рынок Украины – НБУ

 Несмотря на ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам в условиях укрепления доллара и растущих угрозах торговых войн, ситуация на валютном рынке Украины остается достаточно стабильной, заявил заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий на традиционной ежеквартальной встрече правления центробанка с банкирами.

"Украина существенно изолирована от международных рынков капитала, поэтому приток краткосрочного капитала в страну, а соответственно и его отток был незначительным по объему. Поэтому тенденции на мировых рынках пока не создают рисков для внешней устойчивости украинской экономики", - цитирует его слова пресс-служба центробанка.

О.Чурий отметил, что динамику курса гривни сейчас определяет внешнеэкономическая конъюнктура, которая способствует увеличению предложения валюты со стороны экспортеров, а также спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, осуществляющих репатриацию дивидендов.

Согласно релизу, глава Национального банка Яков Смолий в своем выступлении заявил, что Украина способна пройти пиковые платежи 2020 года и без внешнего финансирования, однако для продолжения экономического роста нуждается в структурных реформах и продолжении программы сотрудничества с МВФ.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины. Объем международных резервов страны достаточен, чтобы пройти период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста напрямую зависят от прогресса в проведении структурных реформ", – сказал он.

Теги: #курс #нбу #гривня #нацбанк
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