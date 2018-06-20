МК "Запорожсталь" в 2017г направил на выполнение соцобязательств по колдоговору более 400 млн грн

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в 2017 году суммарно направил на выполнение гарантированных социальных обязательств в рамках коллективного договора более 400 млн грн.

Согласно пресс-релизу компании на корпоративном сайте в среду, коллективный договор "Запорожстали" по итогам 2017 года признан лучшим среди предприятий Запорожского региона, численностью более 10 тысяч сотрудников и 19 июня в Запорожском облсовете состоялось награждение комбината.

При этом уточняется, что по итогам 2017 года "Запорожсталь" выполнила все 122 мероприятия, закрепленные в главном социальном документе предприятия. Стабильная работа меткомбината стала основой для комплексного выполнения всех основных направлений договора: охраны труда, экологической модернизации, производства, улучшения условий труда и рабочего быта, социальной политики предприятия.

Социальный пакет "Запорожстали" остается наиболее широким среди всех предприятий отрасли. Комбинат обеспечивает полное бесплатное медицинское обслуживание и медицинскую страховку работникам и ветеранам предприятия, финансирует льготное оздоровление работников, их семей и ветеранов предприятия в здравницах Украины.

В 2017 году средняя зарплата на предприятии выросла в среднем на 25% и удерживает лидирующие позиции в отрасли.

Приоритетным направлением стала молодежная политика предприятия. В 2017 году на комбинат принято 800 молодых работников. Специально для комфортной адаптации молодых специалистов на комбинате реализованы мероприятия, направленные на профессиональный рост и развитие научно-технического потенциала, оказание максимальной социальной поддержки молодых запорожсталевцев.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.