ЕБА призывает правительство перейти от планов к конкретным действиям в борьбе с контрабандой

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала к решительным действиям в борьбе с контрабандой, которую, по мнению экспертов ассоциации, следует начинать с реформы таможни и создания независимого аналитического органа по расследованиям экономических и финансовых преступлений, говорится в сообщении на сайте ЕБА.

"Мы признательны правительству и премьер-министру за обращение на эту проблему особого внимания и разработку совместно с правоохранительными органами плана действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Но мы также призываем правительство и все остальные органы власти перейти от планов к конкретным действиям в этом направлении. Принципиальным сейчас бизнес видит старт активных действий по реформированию работы таможни", – указывается в сообщении ЕБА.

Согласно данным экспертов и участников рынка, теневой сегмент алкогольных напитков составляет 60%, бытовой техники и электроники по отдельным категориям достигает от 60% до 80% (телевизоры большой диагонали и профессиональные фотоаппараты соответственно), кофейной продукции – 40%, средств защиты растений – 25% (на рынке мелкой расфасовки – более 70%), отмечается в сообщении.

Недобросовестные субъекты хозяйствования уклоняются от уплаты таможенных платежей и даже получают возврат tax free из соседних государств. Разница в стоимости официально ввезенного товара и товара по "серой схеме" может достигать 50% и выше, подчеркивает ЕБА.

"На языке цифр, с товаров стоимостью EUR100 тыс. необходимо заплатить 10% таможенных пошлин и 20% налога на добавленную стоимость. То есть после таможенного оформления стоимость партии составляет около EUR132 тыс. евро. Недобросовестные предприниматели получают этот товар в Украине примерно за EUR82 тыс. (без уплаты налогов в Украину и с получением tax free)", – поясняют эксперты ЕБА.

"В первую очередь, важно максимально быстро улучшить и гармонизировать работу таможенных и контролирующих органов на границе. Начать создание единого независимого аналитического органа, который занимался бы расследованием и упреждением экономических и финансовых преступлений", - подчеркивает ассоциация.

Причем, по мнению ее экспертов, деятельность нового органа должна быть отделена от других правоохранительных органов, а соответствующие подразделения в СБУ, МВС и Нацполиции – ликвидировано. "Его работа должна положить конец давлению на бизнес, чтобы дать зеленый свет инвесторам в Украину", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, правительство на заседании в среду утвердило план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.