Экономика

16:58 20.06.2018

ЕБА призывает правительство перейти от планов к конкретным действиям в борьбе с контрабандой

2 мин читать
ЕБА призывает правительство перейти от планов к конкретным действиям в борьбе с контрабандой

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала к решительным действиям в борьбе с контрабандой, которую, по мнению экспертов ассоциации, следует начинать с реформы таможни и создания независимого аналитического органа по расследованиям экономических и финансовых преступлений, говорится в сообщении на сайте ЕБА.

"Мы признательны правительству и премьер-министру за обращение на эту проблему особого внимания и разработку совместно с правоохранительными органами плана действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Но мы также призываем правительство и все остальные органы власти перейти от планов к конкретным действиям в этом направлении. Принципиальным сейчас бизнес видит старт активных действий по реформированию работы таможни", – указывается в сообщении ЕБА.

Согласно данным экспертов и участников рынка, теневой сегмент алкогольных напитков составляет 60%, бытовой техники и электроники по отдельным категориям достигает от 60% до 80% (телевизоры большой диагонали и профессиональные фотоаппараты соответственно), кофейной продукции – 40%, средств защиты растений – 25% (на рынке мелкой расфасовки – более 70%), отмечается в сообщении.

Недобросовестные субъекты хозяйствования уклоняются от уплаты таможенных платежей и даже получают возврат tax free из соседних государств. Разница в стоимости официально ввезенного товара и товара по "серой схеме" может достигать 50% и выше, подчеркивает ЕБА.

"На языке цифр, с товаров стоимостью EUR100 тыс. необходимо заплатить 10% таможенных пошлин и 20% налога на добавленную стоимость. То есть после таможенного оформления стоимость партии составляет около EUR132 тыс. евро. Недобросовестные предприниматели получают этот товар в Украине примерно за EUR82 тыс. (без уплаты налогов в Украину и с получением tax free)", – поясняют эксперты ЕБА.

"В первую очередь, важно максимально быстро улучшить и гармонизировать работу таможенных и контролирующих органов на границе. Начать создание единого независимого аналитического органа, который занимался бы расследованием и упреждением экономических и финансовых преступлений", - подчеркивает ассоциация.

Причем, по мнению ее экспертов, деятельность нового органа должна быть отделена от других правоохранительных органов, а соответствующие подразделения в СБУ, МВС и Нацполиции – ликвидировано. "Его работа должна положить конец давлению на бизнес, чтобы дать зеленый свет инвесторам в Украину", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, правительство на заседании в среду утвердило план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Теги: #еба #коррупция #реформы #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман обещает побороть схему контрабанды нефтепродуктов через танкеры в нейтральных водах

Кабмин поддержал план действий по борьбе с контрабандой

Гройсман: Успешные представители местного самоуправления должны переизбираться на новый срок для стабильности реформ

Кабмин с силовыми ведомствами наработал общий план действий по борьбе с контрабандой на таможне

ЕБА заявляет об игнорировании позиции бизнес-сообщества в отношении законопроекта о НБФБ

ЕС предлагает модернизировать и упростить внутреннюю сельхозполитику

Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения - Данилюк

Кабмин предлагает Раде ратифицировать соглашение с Финляндией о поддержке реформы украинской школы на EUR6 млн

Украина должна от кредитов перейти к прямым иностранным инвестициям – Порошенко

Минфин и ЕБА призывают народных депутатов сохранить антикоррупционную норму "24 часа" на таможне

ПОСЛЕДНЕЕ

МК "Запорожсталь" в 2017г направил на выполнение соцобязательств по колдоговору более 400 млн грн

"СЕТАМ" анонсировал открытие рынка арестованного имущества для реализации через площадки "Прозорро.Продажи"

Депутаты подали два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки ВИЭ

Словацкая E.connect с украинскими "корнями" приобрела 60% "Краматорсктеплоэнерго", покупает две шахты в РФ

Украина за 4 мес. импортировала 2,16 млрд куб. м газа на $613 млн - Госстат

"Укрэнерго" в I кв. получило чистую прибыль 818 млн грн

МЭРТ и ГИФКУ отберут на конкурсе инновационные проекты для господдержки

"Укргазвыдобування" выставило на торги УЭБ 21 июня почти 200 тыс. тонн бензинов

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА