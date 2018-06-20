"СЕТАМ" анонсировал открытие рынка арестованного имущества для реализации через площадки "Прозорро.Продажи"

Государственное предприятие "СЕТАМ" анонсировало открытие доступа через "открытый код" (API) к лотам арестованного имущества для площадок, подключенных к "Прозорро.Продажи", сообщил генеральный директор предприятия Виктор Вишнев в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Арестованное имущество, как и раньше, будет продаваться на площадке ГП "СЕТАМ", но все площадки "Прозорро.Продажи" смогут в качестве партнеров присоединяться посредством открытого кода, чтобы также продавать это имущество и получить вознаграждение в соответствии с постановлением Кабмина в размере 1% стоимости, если клиент пришел с партнерского сайта", – сказал В.Вишнев агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, "СЕТАМ" планирует стать одной из площадок "Прозорро.Продажи" и присоединиться к системе, добавил он.

В ходе пресс-брифинга В.Вишев, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заместитель министра юстиции по европейской интеграции Сергей Петухов и руководитель проектов правительственно-общестенной инициативы "Вместе против коррупции" Олеся Архипская подписали "дорожную карту" в сфере реализации арестованного имущества.

"На сегодня подписано обновленный приказ Минюста о реализации арестованного имущества. Технически мы еще в мае презентовали средства API, через которые новые площадки могут присоединяться к нам. Де-юре мы сейчас закрепили это новым порядком. Они могут уже приходить к нам. Специально созданная комиссия будет рассматривать данные площадки в отношении их технических параметров присоединения. Дальше они получают доступ и торгуют", – пояснил В.Вишнев.

Как пояснили агентству в пресс-службе "СЕТАМ", данный механизм заработает после обнародования этого приказа.

Как сообщалось, АМКУ в 2016 году провел исследование рынка реализации арестованного имущества и обязал Минюст внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрена возможность осуществления деятельности на этом рынке через электронные торги не только госпредприятия "СЕТАМ", но и других субъектов хозяйствования. В частности, АМКУ адресовал Кабинету министров предложение о пересмотре распоряжения правительства №212 от 11 марта 2015 для обеспечения конкурентных условий на рынке реализации арестованного имущества.

Между тем, правительство 31 января этого года приняло распоряжение, которое закрепляет за "СЕТАМ" монопольные функции организатора электронных торгов арестованным имуществом.