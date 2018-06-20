Экономика

16:18 20.06.2018

Депутаты подали два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки ВИЭ

1 мин читать
Депутаты подали два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки ВИЭ

 Депутаты Верховной Рады внесли два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки развития электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Соответствующие документы №8449-1 и 8449-2 зарегистрированы в парламенте 20 июня.

В частности, законопроект №8449-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию конкурентного производства электроэнергии из альтернативных источников" подали депутаты Максим Ефимов (БПП, совладелец ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи"), Андрей Вадатурский (БПП), Леонид Козаченко (БПП), Михаил Хмиль ("Народный фронт"), Виктор Галасюк (Радикальная партия О.Ляшко), Александр Нечаев ("Оппозиционный блок") и Александр Дубинин (внефракционный).

В свою очередь законопроект №8449-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по созданию конкурентных условий предоставления поддержки объектам ВИЭ" подали 24 депутата, среди которых Игорь Кононенко (БПП), Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), Юрий Чижмарь (Радикальная партия О.Ляшко), Игорь Бриченко ("Народный фронт"), Владимир Бандуров ("Воля народа"), Валерий Дубиль ("Батькивщына"), Антон Яценко ("Видродження").

Тексты законопроектов пока недоступны.

Как сообщалось, 7 июня депутаты комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Домбровский, Лев Пидлесецкий и еще 15 парламентариев из разных фракций зарегистрировали законопроект №8449 о внедрении системы аукционов при стимулировании развития ВИЭ.

Теги: #законопроект #виэ #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада во вторник рассмотрит законопроекты об автомобилях на иностранных номерах

Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

SPAC "Trident Acquisitions Corp" привлекла на NASDAQ более $201 млн под поглощение энергоактивов в Украине

Кабмин предложит Раде установить персональную ответственность правоохранителей за незаконные следственные действия

Депутаты зарегистрировали законопроект о внедрении системы аукционов при стимулировании ВИЭ

Рада уволила Данилюка с поста министра финансов

Депутаты инициируют продление льготных акцизов для импортных б/у авто еще на 2 года

Кабмин предлагает Раде ратифицировать соглашение с Финляндией о поддержке реформы украинской школы на EUR6 млн

Регулирующий деятельность небанковского финрынка и Нацкомфинуслуг законопроект зарегистрирован в парламенте

Рада приняла закон, освобождающий "Укроборонпром" от обязательств по разорванным договорам в сфере ВТС с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

МК "Запорожсталь" в 2017г направил на выполнение соцобязательств по колдоговору более 400 млн грн

ЕБА призывает правительство перейти от планов к конкретным действиям в борьбе с контрабандой

"СЕТАМ" анонсировал открытие рынка арестованного имущества для реализации через площадки "Прозорро.Продажи"

Словацкая E.connect с украинскими "корнями" приобрела 60% "Краматорсктеплоэнерго", покупает две шахты в РФ

Украина за 4 мес. импортировала 2,16 млрд куб. м газа на $613 млн - Госстат

"Укрэнерго" в I кв. получило чистую прибыль 818 млн грн

МЭРТ и ГИФКУ отберут на конкурсе инновационные проекты для господдержки

"Укргазвыдобування" выставило на торги УЭБ 21 июня почти 200 тыс. тонн бензинов

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА