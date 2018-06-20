Депутаты подали два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки ВИЭ

Депутаты Верховной Рады внесли два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки развития электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Соответствующие документы №8449-1 и 8449-2 зарегистрированы в парламенте 20 июня.

В частности, законопроект №8449-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию конкурентного производства электроэнергии из альтернативных источников" подали депутаты Максим Ефимов (БПП, совладелец ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи"), Андрей Вадатурский (БПП), Леонид Козаченко (БПП), Михаил Хмиль ("Народный фронт"), Виктор Галасюк (Радикальная партия О.Ляшко), Александр Нечаев ("Оппозиционный блок") и Александр Дубинин (внефракционный).

В свою очередь законопроект №8449-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по созданию конкурентных условий предоставления поддержки объектам ВИЭ" подали 24 депутата, среди которых Игорь Кононенко (БПП), Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), Юрий Чижмарь (Радикальная партия О.Ляшко), Игорь Бриченко ("Народный фронт"), Владимир Бандуров ("Воля народа"), Валерий Дубиль ("Батькивщына"), Антон Яценко ("Видродження").

Тексты законопроектов пока недоступны.

Как сообщалось, 7 июня депутаты комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Домбровский, Лев Пидлесецкий и еще 15 парламентариев из разных фракций зарегистрировали законопроект №8449 о внедрении системы аукционов при стимулировании развития ВИЭ.