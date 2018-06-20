Экономика

15:50 20.06.2018

Словацкая E.connect с украинскими "корнями" приобрела 60% "Краматорсктеплоэнерго", покупает две шахты в РФ

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Словацкая E.connect с украинскими "корнями" приобрела 60% "Краматорсктеплоэнерго", покупает две шахты в РФ

Компания E.connect s.r.o. (Словакия, бенефициары - Владимир Зиневич и Марианна Данылив) приобрела 60% акций ООО "Краматорсктеплоэнерго" (Донецкая обл.), сообщается на сайте компании.

"В марте 2018 года группа E.connect финализировала приобретение 60% доли в "Краматорсктеплоэнерго", которая ранее принадлежала международному энергетическому холдингу ContourGlobal. Партнером E.connect в этом проекте является муниципалитет города Краматорск, которому через коммунальное предприятие "Мост" принадлежат другие 40% в компании", - говорится в сообщении.

"Краматорсктеплоэнерго" является оператором Краматорской ТЭЦ. Установленная электрическая мощность станции – 150 МВт, тепловая — 438 Гкал/час.

"В течение отопительного сезона 2017-2018 годов группа E.connect осуществляла поставки угля-антрацита для Краматорской ТЭЦ, которая с марта 2017 г. испытывала дефицит топлива вследствие прекращения поставок из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, E.connect сообщает о покупке шахт "Ростовская" и "Замчаловская" в Ростовской области РФ.

"Промышленные запасы шахты "Ростовская" составляют 40 млн. тонн, к выемке на данный момент подготовлены 2,5 млн. тонн. Производственная мощность шахты – 600 тысяч тонн/год… На балансе шахты находятся 4 угольных пласта мощностью от 0,85 до 1,05 метра, из которых для добывания угля антрацита на сегодняшний день задействован один", - отмечают в E.connect.

По данным компании, покупка "Ростовской" уже финализирована.

"Промышленные запасы шахты "Замчаловская" составляют 27 млн. 451 тыс. тонн угля марки А мета антрацита. Уголь заложен в пластах мощностью от 0,85 до 1,25 метра. На сегодняшний день к выемке подготовлены 700 тыс. тонн, при этом плановая производственная мощность шахты составляет 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Сейчас шахты "Ростовская" и "Замчаловская" находятся в режиме поддержания горных выработок, возобновление работ на шахтах запланировано на 2018 год.

Как сообщалось, в январе Антимонопольный комитет Украины разрешил E.connect купить компанию-владельца контрольного пакета "Краматорсктеплоэнерго".

В.Зиневич – гражданин Украины, ранее занимал должность руководителя ГП "Укринтерэнерго", М.Данылив – гражданка Словакии, супруга бывшего владельца холдинга Korlea Invest Василия Данылива (Бечваржа).

Теги: #краматорсктеплоэнерго #покупка #шахты #энергетика
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