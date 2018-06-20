МЭРТ и ГИФКУ отберут на конкурсе инновационные проекты для господдержки

Украина запустит пилотный процесс государственного стимулирования инноваций и изобретательства, в рамках которого Минэкономразвития (МЭРТ) совместно с Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением на конкурсе отберут инновационные проекты или разработки для их господдержки, сообщил первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив.

"Победители конкурса реализуют эти разработки с привлечением средств специального государственного Фонда стимулирования создания и использования изобретений и промышленных образцов", – написал он на своей странице в Facebook, комментируя поддержанную Кабмином в среду инициативу МЭРТ.

По словам первого вице-премьера, специальный Фонд будет наполняться за счет части средств, поступающих от уплаты сборов за выдачу охранных документов в сфере интеллектуальной собственности.

"Очевидно, что с каждым новым зарегистрированным в Украине изобретением увеличатся поступления в Фонд, следовательно – возможность профинансировать следующие изобретения", – пояснил С.Кубив источник средств.

Он отметил, что МЭРТ вскоре огласит детали этого экспериментального проекта.