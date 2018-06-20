Экономика

14:02 20.06.2018

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

1 мин читать
Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

Независимыми членами наблюдательного совета "Укрзализныци" стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

Согласно сайту правительства, такие кандидатуры Кабинет министров утвердил на заседании в среду после их представления министром Кабмина Александром Саенко по итогам проведенного номинационным комитетом конкурсного отбора.

В качестве членов набсовета-представителей государства правительство утвердило директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэля Билака, руководителя службы вице-премьера и член набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Константина Марьевича, а также Ивана Юрика, ранее возглавлявшего представительство Blackstone в Украине.

"Я был удивлен качеством подготовительной работы, которую провел специально подобранный рекрутер", - отметил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на брифинге в правительстве.

Как отметил А.Саенко, утвержденный набсовет заработает в течение нескольких дней.

"Мы уже работаем с таким предприятием, как "Укрэнерго", чтобы сформировать там профессиональный набсовет. Мы работаем с таким предприятием, как "Укрпошта", уже есть некоторые договоренности с ним", - добавил он.

Теги: #набсовет #укрзализныця #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины на период до2028г

"Укрзализныця" восстановила ж/д полотно на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области после кражи

Гройсман поручил Минфину и Минэнергоугля подготовить предложения по погашению зарплатных долгов перед шахтерами

"Укрзализныця" за 5 месяцев увеличила прибыль в 3,8 раза

Кабмин поддержал план действий по борьбе с контрабандой

Кабмин в среду намерен одобрить стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 г.

"Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево-Будапешт" до сентября

Рада обязала Кабмин определить виды экономической деятельности, относящиеся к креативной индустрии

Части работников "Укрзализныци" могут перечислять от 60 млн грн в НПФ ежегодно

Кабмин с силовыми ведомствами наработал общий план действий по борьбе с контрабандой на таможне

ПОСЛЕДНЕЕ

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

ДТЭК создал новые компании-поставщики электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

SkyUp изучает возможность использование самолетов семейства Ан для внутренних рейсов

"Нафтогаз Украины" в июле сохранит цену на газ для промпотребителей

Завод электроустановочных систем Plank Electrotechnic начнет работу осенью 2018г в ИП "Белая Церковь"

Гройсман обещает побороть схему контрабанды нефтепродуктов через танкеры в нейтральных водах

"Урядовый курьер" опубликовал ряд лицензионных условий для нового рынка электроэнергии спустя полгода после их принятия НКРЭКУ

Ford и Volkswagen могут начать совместную разработку автомобилей

"ДТЭК КЭС" открыли онлайн-карту размещения электросетей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА