Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

Независимыми членами наблюдательного совета "Укрзализныци" стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

Согласно сайту правительства, такие кандидатуры Кабинет министров утвердил на заседании в среду после их представления министром Кабмина Александром Саенко по итогам проведенного номинационным комитетом конкурсного отбора.

В качестве членов набсовета-представителей государства правительство утвердило директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэля Билака, руководителя службы вице-премьера и член набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Константина Марьевича, а также Ивана Юрика, ранее возглавлявшего представительство Blackstone в Украине.

"Я был удивлен качеством подготовительной работы, которую провел специально подобранный рекрутер", - отметил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на брифинге в правительстве.

Как отметил А.Саенко, утвержденный набсовет заработает в течение нескольких дней.

"Мы уже работаем с таким предприятием, как "Укрэнерго", чтобы сформировать там профессиональный набсовет. Мы работаем с таким предприятием, как "Укрпошта", уже есть некоторые договоренности с ним", - добавил он.