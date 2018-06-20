Экономика

13:56 20.06.2018

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

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 АО "Днипроазот" не сможет возобновить работу после завершения ремонта из-за высоких цен на газ, сообщил председатель правления предприятия Сергей Сидоров на своей Facebook-странице.

"С большой тяжестью в сердце сообщаю, что с 15 июня предприятие "Днипроазот" вынужденно входит в простой на неопределенный срок … из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться (после проведения ремонта – ИФ)", - отметил он.

Как сообщалось, с апреля ПАО "Укрнафта" прекратило переработку газа на мощностях "Днипроазота", перешло к его реализации через биржу и по двухсторонним контрактам.

Ранее "Укрнафта" арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала тому же "Днипроазоту".

По расчетам отраслевого интернет-издания Enkorr, из-за работы по такой схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн. Вместе с тем, в "Укрнафте" считают эти подсчеты не корректными.

Теги: #газ #ремонт #сидоров #днепроазот
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