Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины на период до2028г

Правительство Украины одобрило разработанную Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на период до 2028 года.

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на его заседании в среду.

Как заявил первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив, подготовленный документ закрепляет направления среднесрочных реформ ОПК, а также профильное законодательство, которое должно быть принято Верховной Радой.

"Реализация стратегии позволит начать второй этап реформы ОПК, основные задачи которой были сформированы в 2016-2017 гг.", - уточнил вице-премьер.

Он также особо отметил значимость завершения предусмотренной новой стратегией институциональной перестройки ОПК.

Как уточнил С.Кубив, перед вынесением на утверждение правительства проект документа прошел соответствующие консультации с Минобороны и СНБО, был одобрен на заседании правительственного комитета.

Как сообщалось, госконцерн "Укроборонпром" в 2016 году озвучил планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций. Украина увязывает успешное проведение реформы с расширением технологической и промкооперации с США в ОПК. Киев также рассчитывает на помощь, включая финансовую, американской стороны при проведении реформы оборонной промышленности.

В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами госсобственности в ОПК.

В настоящее время "Укроборонпром" готовит, в том числе, обновление законодательства о гособоронзаказе (ГОЗ), а также новое законодательство по либерализации действующей системы экспорта и импорта продукции, работ и услуг военного назначения.

В ближайших планах также передача на рассмотрение правительства ля последующей подачи в Раду проектов законов "Об особенностях преобразования государственного унитарного коммерческого предприятия ОПК в акционерное общество" и "Об обеспечении благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК".