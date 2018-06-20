Экономика

13:10 20.06.2018

"Нафтогаз Украины" в июле сохранит цену на газ для промпотребителей

1 мин читать
"Нафтогаз Украины" в июле сохранит цену на газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2018 года сохранит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на июньском уровне – 9 тыс. 952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Для других покупателей цена в следующем месяце сохранится на уровне 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Нафтогаз" направил "Газпрому" решение лондонского суда об аресте активов в Великобритании

Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года - Витренко

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Законопроект о нацбезопасности обязывает облгазы подать "Нафтогазу" информацию о всех потребителях газа в стране

"Нафтогаз" опасается реструктуризации "Газпромом" своих активов в Европе во избежание принудительной выплаты $2,6 млрд

Команда "Нафтогаза" приглашала Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но не дождалась ее ответа

"Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража

"Киевтеплоэнерго" просит суд признать подписанным договор с "Нафтогазом"

OPIC одобрил страховку кредитов на $250 млн для "Нафтогаза" под закупку газа

"Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины на период до2028г

ДТЭК создал новые компании-поставщики электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

SkyUp изучает возможность использование самолетов семейства Ан для внутренних рейсов

"Укрзализныця" восстановила ж/д полотно на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области после кражи

Гройсман поручил Минфину и Минэнергоугля подготовить предложения по погашению зарплатных долгов перед шахтерами

Завод электроустановочных систем Plank Electrotechnic начнет работу осенью 2018г в ИП "Белая Церковь"

"Укрзализныця" за 5 месяцев увеличила прибыль в 3,8 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА