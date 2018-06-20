Экономика

13:02 20.06.2018

"Укрзализныця" восстановила ж/д полотно на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области после кражи

1 мин читать
"Укрзализныця" восстановила ж/д полотно на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области после кражи

 Работники ПАО "Укрзализныця" восстановили около 250 м железнодорожного полотна на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области, где 19 июня из-за хищения верхнего строения путей произошло схождение с рельсов грузового поезда.

В сообщении пресс-службы "Укрзализныци" отмечается, что ремонтные работы проводились всю ночь, сейчас продолжается восстановление устройств энергоснабжения.

"Ответственно заявляю: хищение железнодорожной инфраструктуры, как мы видим, может вызвать последствия, соизмеримые с террористическим актом. Правоохранительная система должна жестко отвечать на эти вызовы: расследовать преступления, предупреждать правонарушения, доводить дела до суда, требуя максимально возможного наказания за такие действия. Особое внимание должно быть направлено на пункты приема металлолома, чьи действия провоцируют злоумышленников", - цитируется в сообщении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, движение поездов на участке будет восстановлено уже в среду. Глава "Укрзализныци" выразил благодарность железнодорожникам, в максимально короткие сроки освободившим участок от подвижного состава.

Перед началом работ по восстановлению поврежденного участка железнодорожники освободили его от сошедшего с рельсов подвижного состава. В частности, две цистерны с дизтопливом под наблюдением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были поставлены на рельсы. Никаких утечек горючего не произошло.

Как сообщалось, 19 июня грузовой поезд в составе 15 вагонов (из них семь пустых) сошел с рельсов на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области из-за кражи рельсового полотна.

Теги: #кравцов #укрзализныця #полотно #ремонт #кража
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

"Укрзализныця" за 5 месяцев увеличила прибыль в 3,8 раза

"Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево-Будапешт" до сентября

Части работников "Укрзализныци" могут перечислять от 60 млн грн в НПФ ежегодно

Южно-Украинская АЭС подключила блок №2 к энергосистеме после завершения ремонта

"Укрзализныця" и зерновики договорились о закрытии ряда зерновых станций

ЕБРР подтвердил заинтересованность в финансировании инфраструктурных проектов "Укрзализныци"

"Укрзализныця" с 8 июня прекратила операции с вагонами около 60 компаний из санкционного списка СНБО

"Укрзализныця" запускает пилотный проект по горячему питанию в ночных поездах

ПОСЛЕДНЕЕ

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины на период до2028г

ДТЭК создал новые компании-поставщики электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

SkyUp изучает возможность использование самолетов семейства Ан для внутренних рейсов

"Нафтогаз Украины" в июле сохранит цену на газ для промпотребителей

Гройсман поручил Минфину и Минэнергоугля подготовить предложения по погашению зарплатных долгов перед шахтерами

Завод электроустановочных систем Plank Electrotechnic начнет работу осенью 2018г в ИП "Белая Церковь"

Гройсман обещает побороть схему контрабанды нефтепродуктов через танкеры в нейтральных водах

"Урядовый курьер" опубликовал ряд лицензионных условий для нового рынка электроэнергии спустя полгода после их принятия НКРЭКУ

Кабмин поддержал план действий по борьбе с контрабандой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА