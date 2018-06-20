"Укрзализныця" восстановила ж/д полотно на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области после кражи

Работники ПАО "Укрзализныця" восстановили около 250 м железнодорожного полотна на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области, где 19 июня из-за хищения верхнего строения путей произошло схождение с рельсов грузового поезда.

В сообщении пресс-службы "Укрзализныци" отмечается, что ремонтные работы проводились всю ночь, сейчас продолжается восстановление устройств энергоснабжения.

"Ответственно заявляю: хищение железнодорожной инфраструктуры, как мы видим, может вызвать последствия, соизмеримые с террористическим актом. Правоохранительная система должна жестко отвечать на эти вызовы: расследовать преступления, предупреждать правонарушения, доводить дела до суда, требуя максимально возможного наказания за такие действия. Особое внимание должно быть направлено на пункты приема металлолома, чьи действия провоцируют злоумышленников", - цитируется в сообщении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, движение поездов на участке будет восстановлено уже в среду. Глава "Укрзализныци" выразил благодарность железнодорожникам, в максимально короткие сроки освободившим участок от подвижного состава.

Перед началом работ по восстановлению поврежденного участка железнодорожники освободили его от сошедшего с рельсов подвижного состава. В частности, две цистерны с дизтопливом под наблюдением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были поставлены на рельсы. Никаких утечек горючего не произошло.

Как сообщалось, 19 июня грузовой поезд в составе 15 вагонов (из них семь пустых) сошел с рельсов на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области из-за кражи рельсового полотна.