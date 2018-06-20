"Укрзализныця" за 5 месяцев увеличила прибыль в 3,8 раза

ПАО "Укрзализныця" в январе-мае 2018 года получило 382,4 млн грн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба компании.

"За пять месяцев финансовый результат деятельности улучшен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 282,4 млн грн - в 3,8 раза. Финансовый результат до налогообложения - 557,7 млн грн, что выше планового в 2,4 раза, или на 324,1 млн грн, и на 343,2 млн грн больше результата пяти месяцев 2017 года (в 2,6 раза). Прибыль "Укрзализныци" за этот период составила 382,4 млн грн, что на 176,8 млн грн выше плана, или на 85,9%", - уточняет компания.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, все это дает основания ожидать положительный финрезультат компании за первое полугодие 2018 года.

Согласно данным пресс-службы, чистый доход "Укрзализныци" от реализации продукции за январь-май 2018 года составил 34,5 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции достигла 33,5 млрд грн. Доход от перевозок выросли на 4,1 млрд грн, или на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 31,6 млрд грн.

Расходы от перевозок в январе-мае составили 31,3 млрд грн, из них от грузовых перевозок - 22,6 млрд грн, пассажирских перевозок - 8,7 млрд грн.

Увеличение расходов по отношению к плану составляет 1,5 млрд грн (рост на 5%), а по отношению к результату аналогичного периода предыдущего года - 5,4 млрд грн (рост на 20,9%), в основном за счет удорожания топлива и материалов (индекс цен производителей промышленной продукции в январе-мае 2018 году составил 117,5% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года).

EBITDA "Укразизныци" в январе-мае-2018 составила 6 млрд грн, рентабельность EBITDA - 17,3%.

Объем грузооборота (тарифный) составил 77 952,2 млн ткм.

Пассажирооборот за этот период вырос на 9% к плановым показателям и на 5,1% - к аналогичному периоду 2017 – до 11 110,1 млн пасс-км.

Среднесписочная численность работников "Укрзализныци" за пять месяцев 2018 года составила 266,5 тыс. чел., что на 17,3 тыс. чел. (на 6,1%) меньше соответствующего периода 2017 года и на 4,7 тыс. чел. меньше плана (на 1,7%).

Среднемесячная заработная плата в январе-мае составила 9779,2 грн, что на 44% (на 2989,8 грн) больше, чем на аналогичный период 2017 года

Как сообщалось со ссылкой на аудированную консолидированную отчетность "Укрзализныци", по итогам 2017 года компания получила 114,55 млн грн чистой прибыли против 7,322 млрд грн убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн грн против 7,43 млрд грн годом ранее. При этом доход "Укрзализныци" от грузовых перевозок вырос на 10,4% - до 60,112 млрд грн, пассажироперевозок – на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы - на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабинет министров 14 февраля 2018 года утвердил консолидированный финплан ПАО "Укрзализныця" на текущий год с показателем - дохода 92,2 млрд грн, прибыли - 0,7 млрд грн.