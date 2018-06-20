Гройсман обещает побороть схему контрабанды нефтепродуктов через танкеры в нейтральных водах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает побороть схему по контрабанде нефтепродуктов через танкеры в нейтральных водах, заявил он на заседании правительства в Киеве в среду.

"В Украине действует еще одна схема, которую мы обнаружили и с которой будем бороться – это абсолютно незаконный ввоз нефтепродуктов на территорию Украины … В нейтральные воды Украины заходят танкеры с ГСМ, потом к ним подходят небольшие судна – забирают эти ГСМ без любой растаможки, без любой легализации. Они потом по теневым схемам попадают на АЗС … Я хочу четко заявить, Украина без контрабанды – это возможно!", - сказал он.

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В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что его ведомство готово к активной борьбе против этой контрабандной схемы.

"Два последних месяца мы гоняемся за этими танкерами – сначала они были в водах Николаева, потом перебазировались в Херсон, теперь – барражируют где-то в Одесса-Рени. Потом судно заходит в наш порт, растамаживается по самой высокой ставке – но наполнено всего на 5%. Остальное, при попустительстве в т.ч. наших должностных лиц – попадает на рынок и кого-то обогащает … Мы здесь станем на очень жесткую позицию!", - сказал министр.

Как сообщалось, Украина за 5 мес. сократила легальный импорт нефтепродуктов на 2,8%.