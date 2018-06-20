Экономика

12:06 20.06.2018

"Урядовый курьер" опубликовал ряд лицензионных условий для нового рынка электроэнергии спустя полгода после их принятия НКРЭКУ

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"Урядовый курьер" опубликовал ряд лицензионных условий для нового рынка электроэнергии спустя полгода после их принятия НКРЭКУ

Официальное издание "Урядовый курьер" 20 июня опубликовало утвержденные Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), лицензионные условия для оператора рынка электроэнергии, производителей и гарантированного покупателя электроэнергии, ведения трейдерской деятельности – все эти документы необходимы для запуска в Украине нового рынка электроэнергии.

Соответствующие постановления НКРЭКУ утвердила еще 27 декабря 2017 года, однако они вступят в силу только спустя полгода - с 21 июня 2018 года.

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Помимо этого, официальное издание 20 июня обнародовало скорректированные НКРЭКУ условия и правила оптовой поставки электроэнергии, а также утвержденную регулятором методику расчета стоимости работ по подключению потребителей к электросетям.

В этом же номере "Урядового курьера" также опубликованы обновленные НКРЭКУ порядки расчета компенсации для поставщиков электроэнергии за поставку населению (по однозонному и дифференцированному тарифах), а также другим потребителям по дифференцированным тарифам. Кроме того, обнародован порядок расчета компенсации "Одесаоблэнерго" за поставку электроэнергии детскому лагерю "Молодая гвардия".

Все эти документы НКРЭКУ также приняла еще 27-29 декабря 2017 года. Они ожидали публикации полгода и вступят в силу с 21 июня 2018 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ обвиняет "Урядовый курьер" в грубом вмешательстве в ее работу путем "ручного регулирования" обнародования решений комиссии.

Негативное влияние "Урядового курьера" на работу украинского энергорегулятора отмечает "Энергетическое сообщество". "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" обвиняет "Урядовый курьер" в нанесении многомилионных убытков возобновляемой энергетике путем задержки публикации решений НКРЭКУ.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #публикация #электроэнергия #нкрэку
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