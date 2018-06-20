Экономика

10:56 20.06.2018

Ford и Volkswagen могут начать совместную разработку автомобилей

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Германский автопроизводитель Volkswagen AG и американский Ford Motors подписали совместный меморандум и рассматривают возможность создания стратегического альянса, нацеленного на повышение конкурентоспособности обеих компаний.

Как говорится в пресс-релизе компаний, в числе прочих вариантов партнерства они могут заняться совместными разработками автомобилей для грузопассажирских перевозок.

При этом потенциальный обмен акциями не обсуждается, что сигнализирует о том, что речь не идет о возможном слиянии.

Ранее руководство Volkswagen одобрило план по подготовке подразделения Volkswagen Truck & Bus к возможному выделению в отдельную компанию и листингу. В свою очередь, Ford реализует программу по сокращению расходов на сумму $25,5 млрд в течение четырех лет для повышения рентебельности, поскольку по этому показателю Ford существенно отстает от конкурентов, General Motors и Fiat Chrysler.

Акции Volkswagen в начале торгов в среду дорожают на 0,8%. Цена бумаг Ford на дополнительных торгах в Нью-Йорке опускается на 0,4%.

Теги: #ford #volkswagen #меморандум
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