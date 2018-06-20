Экономика

10:31 20.06.2018

"Киевэнерго" открыл он-лайн-карту размещения электросетей

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"Киевэнерго" открыл он-лайн-карту размещения электросетей

 "Киевэнерго" открыл онлай-карту размещения электросетей (connect.dtek-kem.com.ua), написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в соцсети "Фейсбук".

"Кто от этого выиграет? Бизнес, у которого теперь есть открытая информация о размещении, уровне напряжения, протяжности воздушных линий, адресах и названиях трансформаторных подстанций, мощностях распределительных подстанций, расстоянии от земельного участка до точки присоединения к сети, стоимости присоединения и т. д.", – написав он в среду.

Как отметил М.Нефедов, это позволит Украине продвинуться в рейтинге Doing Business.

"Что дальше? Повторить то же самое облэнерго", – подытожил он.

Теги: #электросети #дтэк #киевэнерго #карта
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