Экономика

10:15 20.06.2018

GE покидает Dow Jones Industrial Average, пробыв в нем без перерыва более 110 лет

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GE покидает Dow Jones Industrial Average, пробыв в нем без перерыва более 110 лет

 Акции многопрофильного концерна General Electric Co. (GE) 26 июня будут исключены из Dow Jones Industrial Average, их заменят в индексе, в расчет которого входят 30 компаний, бумаги аптечной розничной сети Walgreens Boots Alliance Inc.

Как говорится в сообщении Индексного комитета S&P Dow Jones Indices, изменения в составе индекса, увеличивающие вес розничной торговли и здравоохранения, позволят Dow Jones Industrial Average лучше измерять состояние экономики и фондового рынка США.

GE была включена в индекс в момент его запуска в 1896 году, с 1907 компания находилась в его составе без перерывов и является старейшей в списке.

В 90-х годах прошлого века GE была крупнейшей по капитализации корпорацией мира.

Акции GE подешевели за последние 12 месяцев более чем на 50% и стали самыми дешевыми из всех бумаг, которые входят в расчет индекса.

В последнее время GE переживала проблемы, связанные с последствиями выхода из страхового бизнеса, а также снижением спроса на ряд видов промышленного оборудования в мире. Компания, капитализация которой составляет сейчас немногим более $110 млрд, сократила дивиденды, продает активы и проводит реструктуризацию, которая может привести к ее разделению.

Изменения в составе индекса отражают также общее снижение значения традиционных машиностроительных компаний в мировой экономике.

Индекс учитывает прежде всего цену акций, а не капитализацию компаний. Бумаги GE, цена которых менее $13, оказались самыми дешевыми в его составе (Акции Goldman Sachs стоят, например, $228).

Walgreens приобрела несколько лет назад европейскую сеть Alliance Boots, но ее капитализация при этом ниже, чем у GE - всего $64 млрд.

Теги: #индекс #general_electric #dow_jones
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