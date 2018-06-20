"Нафтогаз" направил "Газпрому" решение лондонского суда об аресте активов в Великобритании

НАК "Нафтогаз Украинф" направил "Газпрому" решение об аресте активов российского монополиста в Англии и Уэльсе, принятое Коммерческим судом Лондона 18 июня 2018 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен "Нафтогазу" $2,6 млрд, сообщает НАК.

"Суд назначил слушания на 6 июля 2018 года. К тому времени "Газпром" должен не забирать из Англии и Уэльса активы на сумму, которую Стокгольмский арбитраж присудил в деле по транзиту", – отмечается в пресс-релизе украинской компании вечером во вторник.

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"Нафтогаз" уточняет, что, помимо ареста активов, решение обязывает "Газпром" передать НАК список всех его активов стоимостью свыше $50 тыс., размещенных в Англии и Уэльсе.

Помимо этого, украинская компания уведомила лондонские офисы 17 банков, обслуживающих "Газпром", в том, что они не имеют права осуществлять операции, направленные на уменьшение активов российской газовой монополии в Англии и Уэльсе, в противном случае они могут быть оштрафованы.

"Нафтогаз" отмечает, что, принимая решение об аресте активов, английский суд был проинформирован о временном решении Апелляционного суда округа Свеа в Стокгольме от 13 июня 2018 года относительно приостановки выполнения арбитражного решения в транзитном деле.

НАК напоминает, что 17 июня подал ходатайство в шведский апелляционный суд относительно отмены его решения, в котором изложил доказательства, которые опровергают тезисы "Газпрома" относительно якобы нарушений во время подготовки решения Стокгольмским арбитражем.

"Нафтогаз уверен, что после предоставленных аргументов апелляционный суд упразднит свое решение относительно приостановки взыскания. Учитывая неточные сообщения в некоторых СМИ, отмечу: решение шведского суда приостанавливает не решение арбитража, а лишь его выполнение на территории Швеции", – прокомментировал ситуацию глава правления НАК Андрей Коболев

По его словам, суды каждой страны решают в соответствии со своим национальным законодательством, учитывать ли решение шведского апелляционного суда.

"Арбитражное решение в транзитном деле остается действующим, включая начисление процентов. А мы будем добиваться его выполнения в юрисдикциях, где видим такую возможность", – подчеркнул он.

Со своей стороны, "Газпром" подтвердил, что ему известно о предпринимаемых НАК "Нафтогаз Украины" действиях на территории Великобритании по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по спору между двумя компаниями по транзитному контракту.

По сообщению российской компании, "эти действия предпринимаются вопреки приказу Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил о предпринимаемых на территории Швейцарии и Нидерландов действиях по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.