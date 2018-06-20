В Запорожской области пожар уничтожил около 94 га пшеницы

Вблизи пгт.Веселое Веселовского района (Запорожская обл.) произошло возгорание пшеницы на корню, принадлежащем трем владельцам, огонь уничтожил 94 га посевов.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, информация о пожаре поступила в службу спасения в 14:50 вторника.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что пожар возник на поле площадью около 104 га.

Возгорание ликвидировали в 15:30 на площади 94 га.

Для тушения пожара привлекалось 18 человек личного состава и 10 единиц техники, из них от ГСЧС шесть человек личного состава и две единицы техники.