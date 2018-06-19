Экономика

18:31 19.06.2018

Госстат подтвердил рост ВВП Украины в I кв.-2018г на 3,1%

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Госстат подтвердил рост ВВП Украины в I кв.-2018г на 3,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года, и такая предварительная оценка Государственной службы статистики (Госстат) совпала с ее оперативной оценкой, обнародованной в середине мая.

Согласно релизу ведомства во вторник, номинальный ВВП за первый квартал 2018 года составил 700,4 млрд грн, а изменение дефлятора – 14,9%.

В первом квартале прошлого года эти показатели были равны соответственно 583,9 млрд грн и 25,1%.

ВВП на душу населения, по оценкам Госстата, вырос в январе-марте этого года до 16,537 тыс. грн, а в реальном выражении – на 3,6% к январю-марту прошлого года.

Госстат указывает также, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%, что соответствует оперативной оценке.

В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 95% с 91,5% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 11,9% с 12,5%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился с 4% до 6,9%.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

Теги: #ввп #рост_ввп #госстат
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