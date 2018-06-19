Экономика

18:24 19.06.2018

НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон"

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НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон"

Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц (ФГВФЛ) 18 июня принял решение (№345-рш) об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон" (Киев), сообщается на веб-сайте центробанка.

Как сообщалось, НБУ в конце апреля 2016 года отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. 18 июня 2018 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

При этом кредитное учреждение по состоянию на 1 мая 2018 года имел адекватность капитала на уровне 58,73%, при нормативе – не ниже 10%.

ФГВФЛ 19 июня 2018 года начал процедуру ликвидации банка, которая продлится два года - до 18 июня 2020 года.

Ликвидатором назначен Андрей Федорченко.

Требования кредиторов банка "Юнисон" принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка.

Теги: #нбу #ликвидация #юнисон
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