Экономика

18:07 19.06.2018

НБК призвал инвесторов к спокойствию в условиях эскалации торгового спора между КНР и США

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) призвал инвесторов сохранять спокойствие и пообещал активно использовать инструменты кредитно-денежной политики в условиях эскалации торгового спора между КНР и США.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Д.Трамп заявил, что если Пекин - в ответ на ранее объявленное Вашингтоном повышение пошлин на китайские товары на сумму в $50 млрд - предпримет ответные шаги в отношении американских товаров, то "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

Это спровоцировало ослабление юаня до минимального за пять месяцев уровня относительно доллара США, а также падение китайских фондовых индексов: Shanghai Composite снизился по итогам торгов во вторник на 3,78%, опустившись ниже отметки в 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года.

Глава НБК И Ган заявил в интервью изданию Shanghai Securities News, что колебания финансовых рынков обычно вызваны сразу многими факторами. В данном случае падение рынка акций спровоцировано соответствующим настроем инвесторов, и аналогичная динамика отмечена на ранках соседних стран.

"Рынки движутся как вверх, так и вниз, и инвесторам стоит сохранять спокойствие и рационально смотреть на рыночную волатильность", - сказал И Ган.

Он отметил, что основы китайской экономики являются стабильными. Экономический рост стал более гибким, предложение и спрос в экономике - более сбалансированными, и новые двигатели роста все быстрее заменяют старые, заявил глава НБК.

По словам И Гана, внутренний потребительский спрос в Китае в последние годы стал более мощным двигателем экономического роста. Зависимость экономики от сферы внешней торговли упала с 64% в 2006 году до 33% в 2017 году - это ниже среднемирового показателя в 42%, отметил он.

"Гибкость китайской экономики существенно усилилась. Китай - это огромный рынок, страна с населением более 1,3 млрд человек. При мощном внутреннем потенциале у китайской экономики достаточно возможностей и пространства для маневра, чтобы справиться с любыми формами торговых споров", - заявил И Ган.

"НБК всегда отдает высокий приоритет преодолению последствий внешних шоков. Мы предусмотрительно подготовим соответствующие инструменты политики, будем использовать комбинацию таких инструментов, поддерживать ликвидность на разумном и стабильном уровне, чтобы обеспечить стабильный и сильный экономический рост и предотвратить системные финансовые риски", - подчеркнул глава НБК.

Текст интервью И Гана изданию Shanghai Securities News был опубликован на сайте НБК.

Теги: #кнр #сша
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