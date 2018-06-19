Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года - Витренко

Процесс обжалования решений Стокгольмского арбитража, принятых в рамках тяжбы между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", может длиться три года, считает главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Обжалование решений арбитража может занять и три года, если потом (после Апелляционного суда Швеции - ИФ) дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции", - отметил он в ходе Facebook-обсуждения.

По словам Ю.Витренко, в случае успеха апелляции и проведения повторного арбитража он занял бы еще четыре года, результат повторного арбитража можно было бы также обжаловать, затягивая процесс до бесконечности.

Вместе с тем, по мнению главного коммерческого директора НАК, вероятность успеха "Газпрома" при обжаловании решения Стокгольмского арбитража минимальна.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром".