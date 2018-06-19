Экономика

17:25 19.06.2018

ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка "Юнисон"

1 мин читать
ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка "Юнисон"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Юнисон", сообщил ФГВФЛ на сайте.

Процедура ликвидации продлится два года - до 18 июня 2020 года.

Ликвидатором банка назначен Андрей Федорченко.

Согласно сообщению, требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка.

Как сообщалось, НБУ в конце апреля 2016 года отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. 18 июня 2018 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Теги: #юнисон #банк #фгвфл
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ФГВФЛ заявляет о давлении на ликвидатора банка "Надра"

Новинский переоформил владение Юнекс Банком на кипрскую компанию Withine Investments Ltd.

ФГВФЛ намерен в июне начать продажу ЦБ ликвидируемых банков на "голландских аукционах"

ФГВФЛ продает принадлежащий неплатежеспособному "Имэксбанку" одесский стадион "Черноморец" за 1,1 млрд грн

Крупнейший банк Австралии потерял резервные копии данных о 20 млн клиентских счетов

Райффайзен Банк Аваль в I кв. сократил чистую прибыль на 4,7%

Подъем ставки Банком Англии в этом году вероятен, но будет постепенным

ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов в марте выросли на 1,1%

ФГВФЛ продал долги входящих в холдинг Retail Group компаний за 670 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,445 грн/$1

Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года - Витренко

"БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве со структурами Курченко в 2013г

ГФС обнаружила нелегальный мини-НПЗ в Харьковской области

Экс-директор по агробизнесу, недвижимости и туризму ЕБРР избран в набсовет "Нибулона"

Volkswagen отзывает свыше 35 тыс. автомобилей в Китае

Dragon Capital принудительно выкупит акции миноритариев ПАО "Карловский машзавод"

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Законопроект о нацбезопасности обязывает облгазы подать "Нафтогазу" информацию о всех потребителях газа в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА