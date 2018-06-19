Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Юнисон", сообщил ФГВФЛ на сайте.

Процедура ликвидации продлится два года - до 18 июня 2020 года.

Ликвидатором банка назначен Андрей Федорченко.

Согласно сообщению, требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка.

Как сообщалось, НБУ в конце апреля 2016 года отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. 18 июня 2018 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.