Экономика

17:24 19.06.2018

"БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве со структурами Курченко в 2013г

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"БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве со структурами Курченко в 2013г

Компания "БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве с ООО "Газ Украина – 2020" (из группы беглого Сергея Курченко) в 2013 году, сообщает пресс-служба офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы.

"В ходе досудебного расследования мы установили, что еще в январе-феврале 2013 года генеральный директор указанного предприятия, оформляя безналичные финансовые операции компании с ООО "Газ Украина – 2020", умышленно уклонился от уплаты налогов – на общую сумму в 43,4 млн грн… В результате наших действий предприятие полностью возместило государству эти средства", - говорится в сообщении.

Экс-руководитель "БНК-Украина" Николай Василевич, против которого в рамках расследования было открыто уголовное дело, умер в 2016 году.

Как сообщалось, БНК в марте 2010 года открыла в Украине дочернюю компанию "БНК-Украина" для организации сбыта нефтепродуктов.

Теги: #госбюджет #гфс
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