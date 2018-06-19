Экономика

17:08 19.06.2018

ГФС обнаружила нелегальный мини-НПЗ в Харьковской области

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ГФС обнаружила нелегальный мини-НПЗ в Харьковской области

Государственная фискальная служба (ГФС) обнаружила нелегальный мини-нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в г. Мерефе Харьковской области, сообщила пресс-служба офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

"На предприятии производили стабильный бензин, дизтопливо и мазут М100, также – газ пропан. Эту продукцию предприятие сбывало на двух нелегальных АЗС, не платя ни НДС, ни акциз, и нанеся ущерб государству почти на полмиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, сырье для переработки (газоконденсат и нефть) мини-НПЗ закупал у нескольких предприятий-добытчиков.

В пресс-службе добавляют, что качество производимых на нелегальном предприятии нефтепродуктов не соответствует требованиям ДСТУ 7688:2015.

Теги: #гфс #харьковская_область
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