Экономика

16:53 19.06.2018

Экс-директор по агробизнесу, недвижимости и туризму ЕБРР избран в набсовет "Нибулона"

1 мин читать

Экс-директор по агробизнесу, недвижимости и туризму Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жиль Меттеталь (Gilles Mettetal) избран членом наблюдательного совета компании "Нибулон".

Согласно сообщению пресс-службы на сайте компании, новоизбранный член набсовета приступил к исполнению обязанностей 1 июня 2018 года.

Как отмечается, в настоящее время наблюдательный совет "Нибулон" состоит из четырех человек: Клаудио Скарозза (председатель), Алексей Вадатурский, Филипп Зиглер и Жиль Меттеталь.

Ж.Меттеталь закончил аспирантуру в L'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, имеет степень магистра по биологии и экологии.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Компания имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 единиц и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Компания экспортирует сельхозпродукцию в более чем 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.

Теги: #нибулон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Нибулон" намерен заняться строительством грузовых морских судов

"Нибулон" в 2017/2018 МГ планирует выйти на 5 млн тонн экспорта зерновых

ЕБРР предоставил "Нибулону" до $50 млн кредита на развитие инфраструктуры

"Нибулон" намерен построить новый перегрузочный терминал в Запорожской области

"Нибулон" с начала 2018г инвестировал $6 млн в обновление парка сельхозтехники

ЕБРР предоставит "Нибулону" до $50 млн кредита

ЕБРР в декабре рассмотрит вопрос о предоставлении "Нибулону" $40 млн кредита

"Нибулон" готовит к спуску на воду два судна в сентябре

"Нибулон" в 2016/2017 МГ сохранил объемы экспортных поставок на уровне 4,65 млн тонн

ЕБРР подписал соглашение о расширении синдицированного кредита компании "Нибулон"

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,445 грн/$1

Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года - Витренко

ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка "Юнисон"

"БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве со структурами Курченко в 2013г

ГФС обнаружила нелегальный мини-НПЗ в Харьковской области

Volkswagen отзывает свыше 35 тыс. автомобилей в Китае

Dragon Capital принудительно выкупит акции миноритариев ПАО "Карловский машзавод"

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Законопроект о нацбезопасности обязывает облгазы подать "Нафтогазу" информацию о всех потребителях газа в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА