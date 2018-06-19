Экс-директор по агробизнесу, недвижимости и туризму ЕБРР избран в набсовет "Нибулона"

Экс-директор по агробизнесу, недвижимости и туризму Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жиль Меттеталь (Gilles Mettetal) избран членом наблюдательного совета компании "Нибулон".

Согласно сообщению пресс-службы на сайте компании, новоизбранный член набсовета приступил к исполнению обязанностей 1 июня 2018 года.

Как отмечается, в настоящее время наблюдательный совет "Нибулон" состоит из четырех человек: Клаудио Скарозза (председатель), Алексей Вадатурский, Филипп Зиглер и Жиль Меттеталь.

Ж.Меттеталь закончил аспирантуру в L'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, имеет степень магистра по биологии и экологии.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Компания имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 единиц и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Компания экспортирует сельхозпродукцию в более чем 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.