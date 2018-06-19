Экономика

16:51 19.06.2018

Dragon Capital принудительно выкупит акции миноритариев ПАО "Карловский машзавод"

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Dragon Capital принудительно выкупит акции миноритариев ПАО "Карловский машзавод"

Владеющая 98,3516% акций ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ, Полтавская обл.) компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, объявила о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.

Согласно опубликованному в системе раскрытия НКЦБФР тексту публичного безотзывного требования о приобретении акций у миноритариев владельцем доминирующего пакета, акции будут выкупаться по цене 6,94 грн за акцию (номиналом 0,25 грн). Цена определена набсоветом КМЗ как наибольшая на основании рыночной стоимости акций, определенной субъектом оценочной деятельности по состоянию на 28 марта текущего года.

Уставный капитал КМЗ – 1,76 млн грн (7 039 082 шт. акций).

КМЗ производит машины для переработки сельхозпродукции, в том числе для комбикормовой промышленности и элеваторов (силосы для длительного хранения зерна, зерносушилки, барабанные сепараторы, ленточные и шнековые конвейеры), сахарной промышленности (шнеки для сахара и жома).

Согласно финотчету компании в НКЦБФР, в 2017 году ее чистый доход вырос на 65,5% к 2016 году - до 265,65 млн грн, чистая прибыль составила 8,47 млн грн против убытка 2,72 млн грн годом ранее.

К началу текущего года на предприятии работало более 500 человек.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Теги: #dragon_capital #акции
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