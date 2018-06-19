Экономика

16:47 19.06.2018

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

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Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

Китай рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт из США энергоносителей, включая нефти, природный газ и уголь, в ответ на действия Вашингтона, пишет Financial Times.

В последнее время поставки американских энергоносителей в Китай росли быстрыми темпами, и в этом сегменте - в отличие от подавляющего большинства остальных секторов - у США наблюдается профицит в торговых отношениях с КНР.

Если Пекин введет такие меры, американским производителям нефти и газа может грозить снижение рентабельности. Рынок энергоносителей отличается высокой ликвидностью, и особых проблем с поиском новых рынков сбыта у США не будет. Вопрос лишь в том, какие скидки и уступки американские экспортеры будут вынуждены предлагать таким новым клиентам.

В конце марта министр торговли США Уилбур Росс заявил, что одним из простых способов решить проблему перекоса в торговых отношениях с США является увеличение импорта американского природного газа. При этом Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Кореи.

В общей сложности в 2017 году Китай импортировал товары из США на $130 млрд. Тем временем американский президент Дональд Трамп угрожает Пекину дополнительными пошлинами на товары китайского импорта на $250 млрд в год.

Теги: #пошлины #сша #китай
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