Экономика

15:52 19.06.2018

"Нафтогаз" опасается реструктуризации "Газпромом" своих активов в Европе во избежание принудительной выплаты $2,6 млрд

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"Нафтогаз" опасается реструктуризации "Газпромом" своих активов в Европе во избежание принудительной выплаты $2,6 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" опасается, что ПАО "Газпром" (РФ) за время приостановки процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе, чтобы избежать принудительной выплаты $2,6 млрд и процентов.

Об этом говорится в обращении "Нафтогаза" в Апелляционный суд Швеции, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в котором НАК аргументирует необходимость отмены приказа о приостановке процедуры исполнения решения арбитража.

В украинской компании считают, что на это, в частности, указывает факт отказа ряда дочерних компаний "Газпрома" сотрудничать с судебными исполнителями и готовность предоставлять им реестры.

Кроме того, в краткосрочный период подготовки НАК ходатайства об аресте зарубежного имущества "Газпрома" пять ее "дочек" заявили, что российская компания больше не является их владельцем. В "Нафтогазе" не считают это совпадением.

В другой части документа НАК поясняет несостоятельность утверждений "Газпрома" о якобы вмешательстве в процесс принятия решения Стокгольмским арбитражем постороннего лица. В частности, "Нафтогаз" приводит свидетельство главного арбитра в разбирательстве между компаниями, который утверждает, что указанное российской компанией лицо не принимало участие в принятии какого-либо решения.

Кроме того, НАК ставит под сомнение соответствующие выводы привлеченного российской компанией лингвиста и использованной им программы, с помощью которых "Газпром" рассчитывает на отмену решения по транзитному контракту.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Апелляционный суд Швеции 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после подачи своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета пояснений и аргументов украинской компании.

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В НАК отмечают, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

Теги: #нафтогаз #выплата #газпром #суд
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