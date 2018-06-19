"Укртатнафта" предлагает привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке EUR 164 за 1 тыс. литров

ПАО "Укртатнафта" обратилось к Министерству экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) с предложением привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке EUR164 за 1 тыс. литров, акциз на сжиженный газ – повысить до EUR 87 за 1 тыс. литров, сообщает пресс-служба компании.

В компании напоминают, что сейчас акциз для бензинов закреплен на уровне EUR213,5 за 1 тыс. литров, тогда как для дизтоплива он составляет EUR 139,5 за 1 тыс. литров, а сжиженного газа – только EUR52 за 1 тыс. литров.

"Предлагается выровнять ставки акцизного налога для бензинов и дизельного топлива на уровне EUR 164 за 1 тыс. литров и установить ставку налога на сжиженный газ в два раза меньше, чем на бензин (EUR87 за 1 тыс. литров)", - говорится в сообщении.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В "Укртатнафте" отмечают, что непропорциональное налогообложение разных видов топлива привело к искривлению структуры спроса.

"Чрезмерная налоговая нагрузка на бензин и, наоборот, налоговые преференции для дизтоплива и сжиженного газа сформировали такую структуру потребления в Украине, когда не может нормально работать ни один отечественный НПЗ, а внутренний спрос можно удовлетворить только за счет импорта", - цитирует пресс-служба председателя правления "Укртатнафты" Павла Овчаренко.

В компании подчеркивают, что импорт сжиженного газа растет в первую очередь из России. "Объем импорта сжиженного газа со страны-агрессора за период 2013-2017 гг. увеличился в восемь раз, достигнув 50% общего потребления на отечественном рынке, что при остановке поставки может привести к топливному коллапсу и угрожает энергетической безопасности и независимости Украины", - отмечают в пресс-службе.

В "Укртатнафте" добавляют, что отечественные НПЗ могут увеличить производство бензинов, которые при снижении акциза, смогут конкурировать со сжиженным газом импортного происхождения. В компании прогнозируют рост поступлений в государственный бюджет за счет увеличения переработки в Украине, при поддержке их инициативы, на уровне 4,7 млрд грн в год.

Как сообщалось, "Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.