Экономика

15:42 19.06.2018

"Укртатнафта" предлагает привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке EUR 164 за 1 тыс. литров

2 мин читать
"Укртатнафта" предлагает привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке EUR 164 за 1 тыс. литров

ПАО "Укртатнафта" обратилось к Министерству экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) с предложением привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке EUR164 за 1 тыс. литров, акциз на сжиженный газ – повысить до EUR 87 за 1 тыс. литров, сообщает пресс-служба компании.

В компании напоминают, что сейчас акциз для бензинов закреплен на уровне EUR213,5 за 1 тыс. литров, тогда как для дизтоплива он составляет EUR 139,5 за 1 тыс. литров, а сжиженного газа – только EUR52 за 1 тыс. литров.

"Предлагается выровнять ставки акцизного налога для бензинов и дизельного топлива на уровне EUR 164 за 1 тыс. литров и установить ставку налога на сжиженный газ в два раза меньше, чем на бензин (EUR87 за 1 тыс. литров)", - говорится в сообщении.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В "Укртатнафте" отмечают, что непропорциональное налогообложение разных видов топлива привело к искривлению структуры спроса.

"Чрезмерная налоговая нагрузка на бензин и, наоборот, налоговые преференции для дизтоплива и сжиженного газа сформировали такую структуру потребления в Украине, когда не может нормально работать ни один отечественный НПЗ, а внутренний спрос можно удовлетворить только за счет импорта", - цитирует пресс-служба председателя правления "Укртатнафты" Павла Овчаренко.

В компании подчеркивают, что импорт сжиженного газа растет в первую очередь из России. "Объем импорта сжиженного газа со страны-агрессора за период 2013-2017 гг. увеличился в восемь раз, достигнув 50% общего потребления на отечественном рынке, что при остановке поставки может привести к топливному коллапсу и угрожает энергетической безопасности и независимости Украины", - отмечают в пресс-службе.

В "Укртатнафте" добавляют, что отечественные НПЗ могут увеличить производство бензинов, которые при снижении акциза, смогут конкурировать со сжиженным газом импортного происхождения. В компании прогнозируют рост поступлений в государственный бюджет за счет увеличения переработки в Украине, при поддержке их инициативы, на уровне 4,7 млрд грн в год.

Как сообщалось, "Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

Теги: #акциз #бензин #укртатнафта
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Депутаты инициируют продление льготных акцизов для импортных б/у авто еще на 2 года

"Укртатнафта" дебютировала с бензином на торгах УЭБ

Китай продолжает повышать цены на бензин и дизтопливо

Американский суд приостановил рассмотрение иска "Татнефти" по взысканию с Украины $144 млн до решения вопроса юрисдикции

"Укртатнафта" в 2017г нарастила чистый убыток почти в 13 раз

Суд Москвы продолжит рассматривать иск Татнефти к Украине на $112 млн по делу Укртатнафты

Минфин Украины предлагает ввести дополнительный акциз при реализации табачных изделий ниже установленной нормы

Минфин предлагает ввести дополнительный акциз при реализации табачных изделий ниже установленной нормы

МКМТ отказал "Укртатнафте" в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов

Ограничение импорта нефтепродуктов приведет к росту затрат для аграриев на миллиарды гривень – Совет предпринимателей при Кабмине

ПОСЛЕДНЕЕ

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Законопроект о нацбезопасности обязывает облгазы подать "Нафтогазу" информацию о всех потребителях газа в стране

"Нафтогаз" опасается реструктуризации "Газпромом" своих активов в Европе во избежание принудительной выплаты $2,6 млрд

Украинские аграрии за май получат около 43 млн грн частичной компенсации за приобретенную технику

"Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево-Будапешт" до сентября

Нацкомфинуслуг исключила из госреестра финансовых организаций СК "М-Лайф"

Строительство паркинга возле терминала "D" в аэропорту "Борисполь" будет завершено в августе

Брам Шот назначен временным главой совета директоров Audi

Аэропорт "Борисполь" намерен к началу июля завершить переговоры по слотам с Ryanair

НАПК внесло предписание и.о. главы Минфина и составило админпротокол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА