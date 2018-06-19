Украинские аграрии за май получат около 43 млн грн частичной компенсации за приобретенную технику

Украинские аграрии, по предварительной информации государственных банков, в мае 2018 года приобрели 663 ед. сельхозтехники и оборудования и подали 456 заявок на получение частичной компенсации на сумму около 43 млн грн, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Минагропрод завершает работу над формированием реестра получателей частичной компенсации за приобретенную технику и оборудование украинского производства в мае 2018 года", - сообщается в пресс-релизе министерства.

Пресс-служба информирует, что в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года по программе частичной компенсации аграрии приобрели 953 ед. техники и оборудования (в том числе 39 тракторов, 914 почвообрабатывающей и посевной техники и оборудования) на общую сумму 354,6 млн грн (с НДС). Компенсацию получили 674 сельхозтоваропроизводителя (в т.ч. 554 фермерских хозяйства) на сумму 70,7 млн грн.

Общая сумма компенсации за бюджетный период 2018 (по состоянию на июнь) составляет 113,7 млн грн, приобретено 1617 ед. техники и оборудования, воспользовались программой 1130 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 795 фермерских хозяйств.

Как сообщалось, госбюджетом на 2017 год было предусмотрено 550 млн грн на частичную компенсацию (20%) аграриям стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства при условии, что уровень локализации производства этой техники в стране превышает 35%. В 2018 году на эти цели предусмотрено 1 млрд грн на 25%-ную компенсацию.

На сегодня в Перечень техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет государственного бюджета, включены 97 украинских заводов- производителей и более 5500 единиц техники и оборудования.