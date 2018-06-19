Экономика

15:11 19.06.2018

"Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево-Будапешт" до сентября

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"Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево-Будапешт" до сентября

ПАО "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" на евроколее до конца лета, об этом на своей странице в Facebook написал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

"К концу лета, за два месяца, по евроколее должны запустить обещанный поезд "Мукачево-Будапешт". Специально для этого, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм", - написал он.

По словам Е.Кравцова, сейчас "Укрзализныця" согласовывает проект, параллельно прорабатывает вопрос графика движения поезда и тарифы.

Кроме новой платформы планируется привести в порядок около 40 км европути.

В перспективе планируется наладить прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза.

Новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов. Четырехсоткилометровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" совместно с Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START планирует запустить прямой поезд по маршруту "Мукачево-Будапешт". Цена на билеты планируется в таких пределах: второй класс - не более 700 грн, первый класс - около 1000 грн.

Теги: #укрзализныця #поезд #мукачево_будапешт
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