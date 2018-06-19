Нацкомфинуслуг исключила из госреестра финансовых организаций СК "М-Лайф"

Нацкомфинуслуг распоряжением от 14 июня 2018 года исключила из госреестра финансовых организаций "Страховую компанию "М-Лайф" (Киев) по просьбе компании и аннулировала свидетельство о регистрации, сообщается на сайте регулятора.

Ранее сообщалось, что 15 мая 2018 года Нацкомфинуслуг аннулировала выданную СК "М-Лайф" лицензию на добровольное страхование жизни. Регулятор отмечал, что решение было принято по заявлению компании.

ОДО "Страховая компания "М-Лайф" было зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал страховщика составляет 115 млн грн.

В 2016 году компания активно сотрудничала с ГП "Укрпошта" по программе добровольного страхования жизни "Медицинская помощь". Минимальный страховой платеж составлял 10 грн, при этом страховая сумма превышает его в 100 раз.