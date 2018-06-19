Аэропорт "Борисполь" намерен к началу июля завершить переговоры по слотам с Ryanair

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) планирует завершить согласование слотов с ирландским авиаперевозчиком-лоукостером Ryanair к началу июля 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.

"В начале июля это должно быть уже сформировано", - сказал он.

Аэропорт пока не получил подтверждения заявленных планов по полетам от лоу-коста.

"Мы ждем сейчас от Ryanair ответа на наше письмо, где мы подтвердили им большую часть слотов на то время, которое они запросили. А по тем временным интервалам, которые для нас вызывают опасения и сложности, мы предложили некоторое смещение в пределах часа. Надеюсь, что в ближайшее время мы завершим согласование. Я не вижу никаких острых моментов. В обычном режиме отработаем эти вопросы, как это происходит с другими компаниями. Компании будет предоставлена возможность лететь в аэропорт "Борисполь" по всем маршрутов, которые они наметили", - пояснил Е.Дыхне.

Ранее глава аэропорта Павел Рябикин отмечал, что "Борисполь" ожидает подтверждения планов по полетам от компании в мае текущего года.

Ryanair в октябре 2018 года запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова. Компания запустит полеты из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

"Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.