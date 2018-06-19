Экономика

14:40 19.06.2018

НАПК внесло предписание и.о. главы Минфина и составило админпротокол

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НАПК внесло предписание и.о. главы Минфина и составило админпротокол

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания и.о. министра финансов Украины Оксане Маркаровой из-за нарушений в министерстве требований законодательства об этическом поведении, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.

Как сообщила во вторник пресс-служба НАПК, установлено, что Минфин нарушил сроки уведомления Нацагентства о факте непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций 17-ти лиц. Также установлены нарушения в части составления Минфином справок о результатах специальной проверки и принятия решений о назначении 12-ти человек на должности, связанные с выполнением функций государства, без получения информации о результатах специальной проверки Министерства юстиции Украины и Национальной полиции.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также предпринять меры в установленном законом порядке. Предписание Нацагентства обязательно к исполнению.

Кроме того, Нацагентство приняло решение направить в суд протокол об административном правонарушении в отношении бывшего должностного лица Минфина за неуведомление НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Теги: #напк #предписание #маркарова #минфин
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