Цены на нефть продолжают снижаться

Нефтяной рынок негативно отреагировал на новый виток торгового конфликта США с Китаем, и обе эталонные марки опускаются в цене.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:02 МСК уменьшилась на $0,48 (0,64%) - до $74,86 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,99 (1,5%) - до $64,86 за баррель.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового спора с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Китайские власти пообещали дать симметричный ответ, при этом аналитики Financial Times полагают, что Пекин может ввести пошлины на импорт американских энергоносителей. США поставляют в Китай примерно столько же топлива, что и в Канаду.

"Проблемы в торговле могут негативно сказаться на спросе на нефть, - сказал аналитик Jefferies Джейсон Гэммел. - Очень сильный рост, наблюдавшийся до сих пор, может замедлиться".

Вместе с тем определенную поддержку нефтяному рынку оказывают новости из Ливии, где из-за вооруженной атаки на терминал Рас-Лануф добыча нефти в стране упала на 400 тыс. баррелей в сутки.

Также рынок ждет информации по запасам нефти в США и следит за заявлениями представителей стран ОПЕК в преддверии заседания в Вене в конце недели.

По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе сократились на 3 млн баррелей. Отчет министерства энергетики США будут обнародован в среду в 17:30 МСК, а в ночь со вторника на среду свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликует Американский институт нефти.

Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили отметил, что корректировка соглашения ОПЕК+ в сторону смягчения ограничений на добычу нефти может привести к возобновлению роста мировых запасов нефти, которые участники соглашения пытались остановить.

Иранский представитель также подтвердил, что Иран, Венесуэла и Ирак готовы заблокировать любые предложения о повышении текущего объема добычи нефти.