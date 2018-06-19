Экономика

14:15 19.06.2018

Рада обязала Кабмин определить виды экономической деятельности, относящиеся к креативной индустрии

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Народные депутаты законодательно определили понятие "креативная индустрия", обязали Кабинет министров определить соответствующие виды экономической деятельности в этой сфере.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон "О внесении изменений в закон Украины "О культуре" (законопроект № 6738) проголосовали 226 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Украинский парламент определил креативную индустрию как перечень видов экономической деятельности, у которых есть потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или креативное выражение, а их продукты и услуги – результатом индивидуального творчества, навыков и талантов.

В заключительных и переходных положениях закона народные депутаты определили, что Кабинет министров должен в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона утвердить перечень видов экономической деятельности, которые принадлежат к креативным индустриям.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Теги: #экономика #кабмин
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