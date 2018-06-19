"Укроборонпром" готовит меры по урегулированию проблемных вопросов системы стандартизации и качества оборонного производства

Госконцерн "Укроборонпром" готовит меры по урегулированию проблемных вопросов действующей системы стандартизации и качества оборонного производства.

Как сообщила пресс-служба госконцерна, данные вопросы стали предметом обсуждения прошедшего на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) специализированного научно-практического семинара с участием представителей Генштаба Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, Нацагентства по аккредитации, отраслевой науки, Института метрологии, общественных организаций, а также 40 оборонных предприятий "Укроборонпрома".

Как отмечено в сообщении, участники обсуждения высказались за необходимость совместно со структурными подразделениями Минобороны определить и урегулировать первоочередные проблемные вопросы системы стандартизации в сфере производства и ремонта вооружений и военной техники (ВВТ). В первую очередь, речь идет о совершенствовании порядка предъявления и удовлетворения возможных претензий заказчика к отремонтированным предприятиями концерна ВВТ. Также требует доработки механизм определения гарантийных обязательств после ремонта ВВТ в соответствующих договорах.

Среди обнародованных и отрабатываемых инициатив, уточняется в сообщении, также создание электронной информационной базы данных по вопросам качества, стандартизации и метрологии в сфере производства ВВТ, отражающей имеющиеся возможности предприятий "Укроборонпрома": она должна содержать перечень стандартов, испытательного оборудования, лабораторий и т.п., которые есть на предприятиях.

"Создание подобной информационной базы позволит углубить внутреннюю кооперацию и сэкономить ресурсы", - указали в госконцерне.

Кроме того, в ходе семинара были рассмотрены проблемные вопросы системы стандартизации и качества оборонной продукции, изготовленной в рамках импортозамещения.

Как сообщалось, в 2015 году "Укроборонпром" заявил о планах обеспечить к 2020 году в полном объеме перевод оборонного производства на стандарты НАТО. Одним из ключевых направлений партнерства ОПК Украины со странами-членами альянса рассматривается сотрудничество в рамках программы импортозамещения. На сегодняшний день порядка 40 предприятий-участников госконцерна имеют доступ к главному каталогу НАТО по логистике (NATO Master Catalogue of References for Logistics), также начата работа по сертификации предприятий по стандарту НАТО AQAP (Allied Quality Assurance Publications) 2000 серии.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины.

В связи с заявленными планами по перевооружению ВСУ до 2020 года вооружением по стандартам НАТО, частный сегмент украинского ОПК инициировал перед правительством создание специальной межведомственной рабочей группы, которая могла бы взять на себя координацию работ по созданию в Украине системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО.

В октябре 2017 года на заседании правительства принято решение о создании государственного научно-исследовательского института (ГНИИ) испытаний и сертификации вооружений и военной техники.