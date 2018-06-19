На ТЭС и ТЭЦ Украины за 5 мес. отгружено 2,8 млн тонн импортированного угля

Отгрузка импортного энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-мае 2018 года составила 2 млн 781,3 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (996,8 тыс. тонн).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 13,3 тыс. тонн угля (доля – 72,4%), из США – 623,2 тыс. тонн (22,4%), из ЮАР – 144,8 тыс. тонн (5,2%).

Столь значительный рост потребления импортного энергоугля связан с потерей ДТЭК с марта 2017 года контроля над его угледобывающими предприятиями на НКТ ("Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса").

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение мая 2018 года увеличились на 9,1% (на 159,3 тыс. тонн) и к 1 июня составили 1 млн 912,2 тыс. тонн. В том числе запасы углей Г+Д составили 1 млн 270,5 тыс. тонн (1 млн 246,9 тыс. тонн – к 1 мая-2018), АШ+Т – 641,8 тыс. тонн (506 тыс. тонн – к 1 мая-2018).

Поступление угля в мае-2018 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 1 млн 994,3 тыс. тонн (в апреле – 2 млн 89,7 тонн), а расход – 1 млн 834,3 тыс. тонн (в апреле – 1 млн 994,5 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за май 2018 года снизились на 2% (на 0,9 тыс. тонн) – до 43,3 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 июня 2018 года оказались на 25,9% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (2,58 млн тонн), мазута – на 30,4% (на 1 июня-2017 – 62,2 тыс. тонн).

Потребление природного газа электростанциями в мае 2018 года составило 160,2 млн куб. м против 233,9 млн куб. м в апреле 2018 года и 142,2 млн куб. м – в мае 2017 года.

Как сообщалось, отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составила 5 млн 90,9 тыс. тонн. В частности, из РФ на электростанции страны поступило 3,763 млн тонн угля (доля – 73,9%), из ЮАР – 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США – 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,3%).

Украина в 2018 году планирует увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США – 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

Запасы угля на складах ТЭС, тыс. тонн:

ТЭСна 1 июня 2017на 1 мая 2018на 1 июня 2018"ДНИПРОЭНЕРГО"453,0304,2285,0- Криворожская ТЭС82,640,88,1- Приднепровская ТЭС71,397,4105,7- Запорожская ТЭС299,1166,0171,3"ДОНБАССЭНЕРГО"124,2126,0198,6- Славянская ТЭС124,2126,0198,6"ЗАХИДЭНЕРГО"954,1305,3363,1- Ладыжинская ТЭС341,2164,8161,8- Бурштынская ТЭС481,579,6149,4- Добротворская ТЭС131,460,852,0"ЦЕНТРЭНЕРГО"320,5330,0321,1- Углегорская ТЭС174,4180,5159,7- Змиевская ТЭС110,175,557,4- Трипольская ТЭС36,074,0104,0"ВОСТОКЭНЕРГО"538,5361,7379,2- Луганская ТЭС152,549,969,3- Кураховская ТЭС385,9311,8309,8ВСЕГО ТЭС2 390,31 427,21 547,0

Данные: Минэнергоугля