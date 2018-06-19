ДТЭК вслед за "Киевстар", МХП и УкрСиббанком запускает корпоративный акселератор с Radar Tech

Команда технологического кластера Radar Tech, два года организующая с "Киевстаром" проект "Телеком-акселератора", а минувшей осенью и весной добавившая к нему акселераторы аграрных и финтех инвестиций совместно "Мироновским хлепропродуктом" (МХП) и УкрСиббанком, заявила о запуске подобного проекта для стартапов в энергетике и смежных индустриях с ДТЭК, крупнейшей украинской частной вертикально-интегрированной энергокомпанией.

"Мы приглашаем на программу стартапы, которые, кроме энергетики, решают вопросы, связанные с логистикой, клиентами, безопасностью персонала и др.", – написал член Radar Tech Макс Яковер на своей странице в Facebook о новом проекте Energy Accelerator.

Он добавил, что в этом наборе акселератор готов также работать с конструкторскими бюро, институтами, зрелыми продуктовыми компаниями и изобретателями, у которых есть проекты с прототипами.

Согласно информации на сайте проекта, отбор идет по 11 направлениям: возобновляемые источники энергии, логистика, уголь, безопасность и охрана труда, генерация, дистрибуция, клиенты, нефтегаз, персона, корпоративная ответственность и защита окружающей среды.

Новая акселерационная программа собирает заявки до 4 сентября. Участников акселератора планируется объявить 26 сентября.

Технологический кластер Radar Tech создан командой в составе управляющих партнеров инновационного парка Unit.city Максима Бахматова и М.Яковера, соучредителя и управляющего партнера GrowthUP Group Дениса Довгополого, консультанта компании McKinsey Юлии Порошенко, эксперта по поддержке телеком практики в BCG Юлии Мироновой и гендиректора креативного пространства "Часопыс" Елены Калибабы.