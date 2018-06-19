ФГИ признал недостоверной оценку акций "Азовстали" и ММК им.Ильича в рамках процедуры squeeze-out

Фонд государственного имущества (ФГИ) признал недостоверной оценку акций ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" (ММК, оба - Донецкая обл.) в рамках процедуры принудительного выкупа (squeeze-out), сообщил член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тарабакин.

"Мы сделали запрос и по "Азовстали" и ММК им.Ильича к оценщику, полученные акты об оценке направили Фонду государственного имущества (ФГИ). Фонд присвоили этим актам третью категорию рецензии, что означает, что использовать этот отчет нельзя без существенной доработки", - сказал он во время заседания подкомитета по вопросам взаимодействия с общественностью комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции 18 июня.

Национальным стандартом оценки имущества и имущественных прав относительно третьей категории рецензии установлено: "отчет не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и имеет существенные недостатки, которые повлияли на достоверность оценки, но может использоваться с целью, определенной в отчете, после исправления существенных недостатков".

По словам Д.Тарабакина, ФГИ уведомил НКЦБФР о намерении применить дисциплинарные действия к оценщику, если корпоративные действия по этим отчетам уже осуществлены.

Член НКЦБФР также добавил, что акции "Азовстали", если бы оценивались исходя из стоимости чистых активов предприятия, стоили бы 5-6 грн за шт., или в 10 выше установленной цены выкупа (0,564 грн за шт. – ИФ).

"То есть, 5% (миноритарный пакет – ИФ) стоил бы не $4,5 млн, а $45 млн", - сказал он, добавив, что в случае Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) расхождение в цене был бы 20-кратное.

В то же время член НКЦБФР отметил, что в Украине индустриальные предприятия никогда не оценивались, исходя из стоимости чистых активов, даже на пике фондового рынка.

"Традиционно рынок не доверял этим цифрам и всегда торговался с дисконтом. Поэтому, утверждение, что необходимо имплементировать такую норму – тоже не совсем верно. Но в случае отсутствия другого варианта, такой подход может быть приемлем", - сказал он.

Д.Тарабакин также обратил внимание на существенное расхождение в подходе к оценке акций предприятий энергохолдинга ДТЭК.

"Одна группа (ДТЭК – ИФ) все таки пыталась быть объективной, и, я считаю, что существенных претензий участников рынка к той цене, которую они получили, быть не может. К другой группе ("Метинвест" – ИФ) у нас есть существенные замечания", - сказал член НКЦБФР.

Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня 2017 года и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), которое стало собственником 95% акций и более, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

Кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", в марте текущего года объявила о намерении воспользоваться соответствующим правом в отношении входящих в группу предприятий: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им.Ильича, "Запорожкокс" и позже АКХЗ.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".

Принудительный выкуп акций провел также подконтрольный группе "СКМ" Рината Ахметова энергохолдинг "ДТЭК". Одна из компаний группы приобрела на аукционе ФГИ блокирующие пакеты акций пяти энергокомпаний, вследствие чего группа сконцентрировала в собственности значительный контрольный (более 75%) или доминирующий контрольный (более 95%) пакет акций этих энергокомпаний.