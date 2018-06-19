Экономика

12:32 19.06.2018

Рынки акций Европы упали до минимума за 2 месяца

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Рынки акций Европы упали до минимума за 2 месяца

Фондовые индексы стран Западной Европы во вторник продолжили резкое снижение, опустившись до минимальных отметок за два месяца на фоне усиления торговых разногласий США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Д.Трамп заявил, что если Пекин предпримет в отношении американских товаров ответные шаги на ранее объявленное Вашингтоном повышения пошлин на китайские товары на сумму в $50 млрд, то "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1%, до 382,05 пункта.

"Фактически мы можем подтвердить, что США и Китай ведут двустороннюю торговую войну", - заявил старший валютный стратег Westpac Шон Кэллоу.

Британский FTSE 100 упал на 0,7%, французский CAC 40 - на 1,3%, германский DAX - на 1,6%. Испанский IBEX 35 потерял 1,4%, итальянский FTSE MIB - 1,2%.

Наиболее значительное падение в Европе наблюдается во вторник в технологическом и сырьевом секторах.

"Сейчас все категории активов затронуты торговой войной США и Китая, и дефицит объемов помогает тем инвесторам, которые делали ставки на падение рынка",- отметил трейдер MPPM EK Гильермо Эрнандес Сампере.

Цена акций британского ритейлера Debenhams Plc рухнула на 20% после того, как компания уже в третий раз в этом году ухудшила прогноз финансовых результатов.

На этом фоне бумаги Marks & Spencer подешевели на 0,6%, Asos - на 1,9%.

Котировки акций сырьевых компаний падают вслед за ценами на железную руду, сталь, медь и нефть. BHP потеряла 2,2% на торгах в Лондоне, Rio Tinto - 2,7%, Glencore - 2,1%, а ArcelorMIttal в Амстердаме - более 2%.

При этом стоимость бумаг нефтегазовых концернов также уменьшается: Royal Dutch Shell - на 0,5%, Eni - на 0,6%, Total - на 0,7%.

Курс ценных бумаг Volkswagen упал на 2,6% после того, как в понедельник в рамках дела о "дизельгейте" был задержан глава одного из подразделений группы, компании Audi Руперт Штадлер. По данным источников агентства Bloomberg, его задержали из-за содержания прослушанных полицией телефонных разговоров: следствие пришло к выводу, что Р.Штадлер пытался надавить на свидетелей.

Теги: #европа #акции
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